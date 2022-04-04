Бухарест, 4 апреля, 2022, 21:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Румынии отмечено 1429 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 4 апреля информирует «Румынское телевидение».

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Как подчеркивают медики, в целом по стране заболевание идет на убыль, однако очаги инфекции по-прежнему регистрируется в Бухаресте, Яссах и других крупных румынских городах. Скончалось 11 человек.

По состоянию на 4 апреля, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,86 млн. Из них умерло 65 090 пациентов.