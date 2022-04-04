София, 4 апреля, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Ассоциация производителей зерна Болгарии (АПЗ) отправила в украинский город Буча (Киевская область) партию гуманитарных грузов на общую сумму в 20 тыс. левов ($11,2 тыс.). Об этом 4 апреля сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

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Как ожидается, соответствующий конвой доставит по назначению продукты питания и медикаменты, а также одежду, одеяла, подушки и палатки.

«Это позволит в определенной степени преодолеть последствия гуманитарной катастрофы в регионе», — резюмировал один из руководителей АПЗ Димитр Мачуганов. При этом ассоциация заявила о продолжении акции по сбору средств для Украины.

Напомним, ранее власти Украины обнародовали кадры из Бучи, на которых, как сообщается, запечатлены тела сотен убитых мирных жителей. Официальный Киев обвиняет в массовых убийствах военнослужащих РФ. Кремль категорически отверг эти обвинения.