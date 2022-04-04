Париж, 4 апреля, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Группа российских дипломатов будет выслана из Франции, сообщили 4 апреля в МИД республики. Якобы эти дипломаты связаны с российскими спецслужбами.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

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«Эта акция является частью демарша европейских стран», — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве. В МИД республики уточнили, что высылке подлежат порядка 30 человек.

Напомним, ранее Германия сделала подобное заявление, на которое последовал ответ России. И в случае Берлина обвинения в адрес российских дипломатов касаются якобы осуществляемой ими опасной деятельности.