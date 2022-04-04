МИД РФ предупредил Берлин, что на высылку российских дипломатов будет ответ
Москва, 4 апреля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Москва ответит Берлину на его недружественный шаг, заявила 4 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут СМИ.
Mid.ru
Мария Захарова
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Комментируя информацию о том, что власти Германии объявили о намерении выслать 40 российских дипломатов якобы из-за их связи со спецслужбами России, Захарова заявила:
«Ответим и на этот злобный акт немецкой политической машины».
Напомним, ранее аналогичные антироссийские действия предпринял ряд стран ЕС. Аргументация также касалась якобы причастности российских дипломатов к деятельности спецслужб.