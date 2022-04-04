Москва, 4 апреля, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал для ИА REGNUM информационную провокацию в украинском городе Буча и ее возможные последствия.

ИА REGNUM Информационная война

«Провокация в Буче была придумана, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от вскрывшейся информации о том, что на территории Украины были найдены биолаборатории, чью работу финансировали США, Великобритания и Франция, и где проводились опыты над людьми. И результаты этих опытов — те материалы, которые сейчас частично находятся в руках российских экспертов — показывают, что последствия этих опытов могут быть пагубными для всего человечества, поскольку направлены на прямое уничтожение людей», — рассказал Виктор Водолацкий в беседе с корреспондентом ИА REGNUM .

«Чтобы увести эту тему в сторону, и заблокировать ее, была придумана информационная провокация в Буче. Там все очевидно — это фейковые действия. 30 марта мы ушли оттуда, и мэр Бучи заявил, что там все хорошо, что все рады уходу «русских орков». Второго апреля полиция Украины начала зачистку территории, а у них это означает карательные меры. Всех людей, которые сотрудничали с Россией, начали арестовывать и свозить на подворье Андреевского Храма. Их связывали проволокой, пытали, а потом убивали. И потом мы видели трупы этих людей на улицах Бучи, со связанными руками и ногами, как это делали фашисты. Их трупы лежали вниз головой, чтобы невозможно было узнать лица. И самое главное — кровь еще не запеклась, и любой патологоанатом скажет, что эти люди были убиты всего несколько часов назад», — подчеркнул Виктор Водолацкий.

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