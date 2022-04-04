Москва, 4 апреля, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Решение правительства России возобновить авиационное сообщение с 52 странами позитивно скажется на экономике страны. Об этом 4 апреля заявил член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

(сс) ThePixelman Самолет

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По его мнению, это решение поддержит авиаотрасль России на фоне международных санкций. Кроме того, эти меры позитивно скажутся и на сфере туризма.

«Данное решение позволит поддержать российские авиакомпании в части выполнения международных авиационных полётов в этой непростой ситуации. Это позволит также дружественным странам выполнять рейсы своими авиакомпаниями в города России. Это станет возможностью не только для выезда наших граждан и продолжения туристических связей с другими странами, но это и приток большого количества туристов из Китая, Индии в Россию. Это поддержит туристическую отрасль внутри нашей страны. Это станет существенной поддержкой отечественного туризма», — сказал Зотов.