Москва, 4 апреля, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Украинские боевики истязают военных, которые попали к ним в плен, расстреливают безоружных, до смерти избивают раненых, рассказал освобождённый из плена военнослужащий Максим.

Современные бандеровцы на Украине

«Нас видели шестерых человек. У товарища моего спрашивают, где последний, где шестой. Он ему на него показывает, а этот товарищ стоит на коленях, руки за голову — сдаётся. И он с разворота пустил в него очередь из автомата.

Мы уже все лежали лицом в землю. Нас начали отводить по одному в машину, которая подъехала. Одному товарищу нос сломали. Нас, раненых, хотели добить. Он кричал вечно в рацию: «Давайте я их добью, чтобы лишний раз с ними не возиться!»

Я лежал лицом в землю, мне завязали скотчем руки, начали поднимать, спросили, куда я ранен. Я сказал, что в левое бедро. Мне туда прилетело с ноги, я, понятное дело, начал кричать от боли. Он сказал мне: «Терпи» . Меня тащили волоком, у меня обувь слетела».

Максим рассказал, что спать ему удавалось, потому что ему было очень плохо. За двое суток он ни разу не поел.

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«Нас там каждый день водили, заставляли записывать видео по их тексту. Если у кого-то что-то не получалось, их били — так же, как и меня. Потому что в связи с ранением головы у меня память была не особо. И я не мог весь текст запомнить, чтобы всё рассказать».