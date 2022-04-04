Вашингтон, 4 апреля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Независимых данных, которые подтверждали бы подлинность сообщений о том, что в городе Буча (Киевская область) мирных жителей якобы убили российские военные, у Пентагона нет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

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Об этом написала 4 апреля в соцсетях журналистка газеты Stars and Stripes Кейтлин Дорнбос. Такую информацию она получила от представителей американского военного ведомства.

«Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче, — сказал один из чиновников. — Мы видим те же снимки, что и вы».

При этом в Пентагоне заявляют, что это не повод не верить Киеву и что нужно расследовать «случившееся».

Напомним, по событиям в Буче российская сторона настаивает на проведении заседания на уровне ООН, чтобы на международном уровне обсудить вопрос лжи, которую распространяет Украина о ВС РФ.