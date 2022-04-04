Москва, , 18:51 — REGNUM Законопроект об исполнении санкций в отношении России внесли в Госдума парламентарии от «Единой России», в числе которых Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Парламентарии предлагают дополнить часть 2 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации о «Злоупотреблении полномочий» нормой о действиях, совершенных в целях исполнения решения иностранного государства о введении мер ограничительного характера против России.

Исполнение санкций в Российской Федерации будет наказываться штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. За данное правонарушение также будет предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, рассказал Крашенинников.

Ранее сенатор Андрей Клишас объявил о разработке поправок в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами — то есть санкций. Верховный суд Российской Федерации поддержал предложения.

Вместе с тем тем уже принятый Госдумой в первом чтении в 2018 году законопроект устанавливает уголовную ответственность до четырех лет лишения свободы за исполнение санкций иностранных государств на территории РФ, а также за содействие введению антироссийских санкций. Предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тыс. рублей.

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