Беглов сохранил масочный режим и призвал петербуржцев к ревакцинации
Санкт-Петербург, 4 апреля, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь не стал отменять в городе масочный режим для общественных мест и призвал жителей города пройти ревакцинацию от коронавируса.
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Об этом губернатор заявил 4 апреля в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Напоминаю о том, что личная эпидбезопасность остаётся в приоритете. В людных местах используйте маски и сохраняйте социальную дистанцию», — сообщил Александр Беглов.
Ревакцинация необходима для того, чтобы избежать возникновения новых вспышек заражений коронавирусом.
Напомним, в Москве масочный режим был отменен месяц назад.