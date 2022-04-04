Вашингтон, 4 апреля, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В бедных округах США умерли от коронавируса практически в два раза больше жителей, чем в богатых округах, сообщает 4 апреля Reuters со ссылкой на следование организации Poor People's Campaign.

Russian.news.cn Коронавирус в США

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В рамках исследования была проанализирована информация о доходах и данные о смертях в более чем 32 тысячах округов США. Выяснилось, что 300 округов с самым высоким показателем смертности от COVID-19 относятся к наиболее бедным. Уровень бедности в них составляет 45%, а жители этих районов зарабатывают меньше, чем резиденты богатых округов.

При этом, как показало исследование, во время четвертой волны коронавируса, когда в Соединённых Штатах распространился штамм «Дельта», бедные умирали в пять раз чаще богатых.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что неравномерное распределение вакцин от COVID-19 в мире способствует развитию новых штаммов коронавируса и продолжению связанного с пандемией экономического спада.