Берлин, , 18:25 — REGNUM Попечительское управление временно назначено в Германии в отношении Gazprom Germania, сообщил 4 апреля журналистам германский министр экономики Роберт Хабек.

Хабек «Попечительское управление до 30 сентября будет осуществлять Федеральное сетевое агентство».

По словам германского чиновника, власти Германии таким образом предпринимают необходимые меры по обеспечению энергобезопасности страны.

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Напомним, в конце марта в германских подразделениях Газпрома прошли рейды: компанию власти страны подозревают в том, что она искусственно создала ажиотаж на газовом рынке.

Добавим, что 31 марта группа Газпром вышла из компании Gazprom Germania Gmbh.

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