Берлин, 4 апреля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Попечительское управление временно назначено в Германии в отношении Gazprom Germania, сообщил 4 апреля журналистам германский министр экономики Роберт Хабек.

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Хабек «Попечительское управление до 30 сентября будет осуществлять Федеральное сетевое агентство».

По словам германского чиновника, власти Германии таким образом предпринимают необходимые меры по обеспечению энергобезопасности страны.

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Напомним, в конце марта в германских подразделениях Газпрома прошли рейды: компанию власти страны подозревают в том, что она искусственно создала ажиотаж на газовом рынке.

Добавим, что 31 марта группа Газпром вышла из компании Gazprom Germania Gmbh.