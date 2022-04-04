Москва, 4 апреля, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Экспонаты Эрмитажа, Третьяковской галереи и других российских музеев, остановленные на границе Финляндии и России, были частью двух выставок, проводившихся в Италии, сообщили 4 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Михаил Макаров Министерство культуры РФ

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Напомним, три грузовика с картинами из коллекции федеральных музеев России, в том числе Эрмитажа, ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Гатчина», были остановлены 2 и 3 апреля на финско-российской границе в МАПП «Ваалимаа».

Как выяснилось, эти экспонаты были доступны публике на двух выставках в Италии, после которых возвращались в Россию. Первая выставка — «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии» проходившая в Милане, Галерее Пьяцца Скала, завершилась 27 марта 2022 года. Вторая выставка — «Форма бесконечности», проходила в Музее современного искусства в Удине по 23 марта 2022 года.

«В число экспонатов, проходящих таможенную проверку, входят художественные произведения ГМИИ им. Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба», — добавили в Минкультуры, подчеркнув, что экспонаты, задержанные на финской границе, не относятся к выставке «Коллекция Морозовых», проходившей во Франции.

«Вопрос прохождения таможенного оформления экспонатов находится на контроле Минкультуры и других заинтересованных ведомств», — подытожили в Минкультуры.

Добавим, что сегодня таможня Финляндии сообщила, что начала предварительное расследование по делам о правонарушениях с отягчающими обстоятельствами. В ведомстве отметили, что поскольку Евросоюз ввел обширные санкции против России и Белоруссии в связи с событиями на Украине, финская таможня применяет санкции к товарам как орган исполнительной власти, то есть конфисковала картины, а грузовые автомобили отправила в РФ. Ведомство уточнило, что по этому поводу готовится провести брифинг 6 апреля.