Симферополь, 4 апреля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Украинские военные преступники во главе с Владимиром Зеленским должны сесть на скамью подсудимых, тогда мир узнает правду о том, что произошло в Буче. Об этом написал в телеграм-канале 4 апреля глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Глава Крыма Сергей Аксёнов

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«Зеленский побывал в Буче, чтобы подкрепить топорно сляпанный фейк украинской пропаганды о якобы убийстве российскими войсками мирных людей. Понятно, что спектакль рассчитан на западную и украинскую аудиторию», — написал Аксёнов.

Глава Крыма выразил уверенность, что на данный момент никакого объективного расследования ждать не приходится — потопу что тогда следствие выйдет на киевские власти и их хозяев из США.

«Понятно, что подобные фейки будут плодиться и дальше, до тех пор, пока нацистский режим не будет окончательно разгромлен, а военные преступники во главе с Зеленским не сядут на скамью подсудимых. Вот тогда мы и узнаем, что на самом деле произошло в Буче, узнаем, кто «режиссеры», «сценаристы» и «исполнители» дьявольского шоу. Поэтому — только демилитаризация, только денацификация, только победа. Других вариантов нет», — написал глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в СМИ появилось фейковое видео с кадрами якобы убитых российскими военными мирных жителей. Россия настаивает на том, чтобы эта ложная информация была рассмотрена на заседании Совета безопасности ООН. 4 апреля СМИ сообщили о поездке Владимира Зеленского в Бучу.