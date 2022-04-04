Брюссель, 4 апреля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. О телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским на тему ситуации в городе Буче Киевской области сообщила 4 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в опубликованном заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

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Они отметила, что говорила с Зеленским о «гибели жителей в Буче» и выразила ему «поддержку».

Напомним, накануне, 3 апреля, в СМИ появился вброс — фейковое видео о том, что в Буче якобы были убиты российскими военными мирные граждане. Россия настаивает на том, чтобы эта ложная информация была рассмотрена на заседании Совета безопасности ООН.