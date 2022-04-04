Москва, 4 апреля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Американцы совершили ползучий переворот в Пакистане — страны, занимающие независимую позицию по отношению к России, находятся под ударом, считает депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия»).

Council.gov.ru Олег Морозов

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«Правительственная коалиция, подтвердившая сотрудничество с Россией в области энергетики, разрушена. Имран Хан — глава правительства — уходит в отставку и, похоже, в результате досрочных выборов, потеряет должность. Практически каждая страна, которая занимает независимую позицию в отношении России, оказывается под жестоким ударом», — отметил Морозов в телеграм-канале.

Это ещё одно подтверждение того, что мир по-американски — это насилие над суверенитетом других стран, указал он.

«И есть только один достойный способ существования в этом мире: его надо сломать!» — убежден депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, как подчеркнул президент Пакистана Ариф Алви в Twitter, Имран Хан «остается премьер-министром до назначения временного премьер-министра в соответствии со статьей 224 A (4) конституции Исламской Республики Пакистан».