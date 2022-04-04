Брюссель, 4 апреля, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Санкции в отношении России могут быть расширены, но возможно, что пока этого сделано не будет, заявил 4 апреля еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, сообщает ANSA.

(сс) Lukasz Kobus Паоло Джентилони

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Комментируя информацию о «ситуации в Буче» (Киевская область, Украина), Джентилони сказал, что она «заслуживает дальнейшей реакции».

Джентилони «Мы уже работали над новым пакетом рестрикций, в ближайшие дни мы увидим, есть ли политические условия для его дальнейшего расширения».

Напомним, накануне, 3 апреля, Россия потребовала созвать заседание СБ ООН из-за обвинений в адрес российских военных. Обвинения основаны на фейковых материалах о якобы случившемся в городе Буче.