Москва, 4 апреля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Правительство России определило порядок трудоустройства сотрудников временно приостановивших работу предприятий в других организациях. Соответствующее постановление подписал 4 апреля премьер-министр Михаил Мишустин.

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Согласно документу, работодателем с письменного согласия работника может быть осуществлен его временный перевод на работу к другому работодателю в той же либо в другой местности по направлению центра занятости населения.

Предполагается, что временные работодатели будут заключать с гражданами срочный трудовой договор с возможностью его продления. Трудовой договор с основным работодателем в этом случае будет приостановлен, однако срок его действия не прервётся. Таким образом, после окончания или расторжения срочного трудового договора работник сможет вернуться на прежнее место.

В пресс-службе правительства отметили, что данная мера будет актуальна прежде всего для сотрудников предприятий и организаций, объявивших о временной приостановке работы в России без намерения полностью прекратить деятельность в стране.