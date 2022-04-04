Рига, , 17:28 — REGNUM

Ответные санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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Правительство Латвии в понедельник, 4 апреля, обсудит предложения министерства экономики, направленные как на смягчение потерь от санкционной войны Евросоюза с Россией и Белоруссией, так и на помощь в переориентации местных компаний на другие рынки.

Об этом сообщил латвийский портал bb.lv, отметив, что общий пакет такой помощи оценивается в 86,57 млн евро.

Минэкономики предлагает пострадавшим от санкций фирмам займ на обеспечение ликвидности. Это означает, что предприятия смогут получить финансирование от государства на обеспечение оборотных средств и инвестиций. Общая сумма, которая может быть доступна в рамках этой программы обеспечения ликвидности, — 40 млн евро.

Что же касается госгарантий на ликвидность, то такие гарантии государство будет давать предприятиям под банковский кредит.

На эти и другие варианты господдержки смогут претендовать все компании малого, среднего и крупного бизнеса при условии, что их хозяйственная деятельность действительно пострадала из-за введенных в отношении России и Белоруссии санкций.

В список мер поддержки входят и экспортные гарантии.

По оценкам экспертов, санкционная война будет стоить Латвии потери 2,4% экономического роста от ВВП в 2022 года. И это в лучшем случае — очевидно, что последствия падения железного занавеса на востоке будут длительными и весьма болезненными, считает портал bb.lv.