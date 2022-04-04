Москва, 4 апреля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Законопроект о признании на территории России водительских удостоверений Армении для работающих в такси правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

Изменения предусматривают признание на территории Российской Федерации национальных водительских удостоверений граждан Республики Армении при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами.

Вместе с тем ранее в Госдуме выступили с предложением пересмотреть решение, позволяющее гражданам Киргизии ездить в РФ по своим национальным правам в ответ на решение президента республики ввести в стране праздник — день восстания против Российской империи.

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