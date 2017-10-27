В Госдуме предложили запретить киргизские водительские права

Москва, , 10:22 — REGNUM Депутатам Госдумы нужно пересмотреть свое недавнее решение, позволяющее гражданам Киргизии ездить в РФ по своим национальным правам в ответ на решение президента республики ввести в стране праздник — день восстания против Российской империи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Президент Киргизской республики под занавес своей карьеры принял решение, что в Киргизии теперь будет праздник день восстания против Российской империи. РФ является правопреемником СССР, а СССР — правопреемник Российской империи, поэтому это напрямую касается нас. Восстание против Российской империи — это косвенно восстание против РФ», — заявил Нилов.

Он напомнил депутатам, что именно для граждан Киргизии ранее были приняты поблажки, которые позволяют им не обменивать свои водительские права на российские и работать водителями в РФ по своим национальным водительским правам. Фракция ЛДПР тогда выступала против.

«Сегодня подготовлен проект закона и он сейчас будет внесен в Госдуму. Это законопроект направлен на то, чтобы убрать норму, позволяющую использовать национальные водительские удостоверения гражданам Киргизской республики. Мы считали эту норму неправильной и тогда (во время принятия закона — прим.ред.) и считаем ее такой и сейчас», — подчеркнул Нилов.

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