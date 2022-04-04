Хуаншань, , 16:41 — REGNUM Неодобрение применения Западом санкций против России «из-за Украины» выразили министры иностранных дел Китая и Панамы Ван И и Эрика Муйнес, сообщили 4 апреля в китайском МИД по итогам переговоров.

Ван И Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики

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На переговорах главы МИД обсудили вопрос российской военной спецоперации на Украине и введённые в связи с этим санкции Запада.

Со своей стороны панамский дипломат выразила от лица своей страны неодобрение в адрес «односторонних международных санкций». Панама, заявила министр, «предпримет все возможные усилия для того, чтобы Панамский канал сохранял долгосрочную нейтральную позицию».

Со своей стороны глава китайской дипломатии подчеркнул, что Пекин «поддерживает неизменный нейтралитет Панамы» и что власти Китая намерены, объединив усилия с другими развивающимися странами, и дальше отстаивать «подлинные принципы многостороннего сотрудничества».

По словам Ван И, Китай готов к тому, чтобы «объявить бойкот односторонней политике и противостоять гегемонии» некоторых государств.

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