Вашингтон, 4 апреля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В США отменяют приказ о ношении масок и сворачивают массовую вакцинацию, поскольку число новых случаев заражения коронавирусом снизилось в среднем до 27 тысяч в день. Между тем в нескольких штатах на северо-востоке страны заболеваемость резко выросла за последние две недели, сообщает 4 апреля The New York Times.

(сс) The White House Вакцинация от коронавируса в США

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Отмечается, что в штатах Коннектикут, Массачусетс, Нью-Джерси и Нью-Йорк за последние 14 дней число новых случаев выросло более чем на 40%. Тем не менее показатель заболеваемости все же остается намного ниже, чем во время зимнего всплеска.

Тенденция к распространению вируса зафиксирована и в ряде других штатов, включая Делавэр (рост на 17%), Флориду (+25%), Иллинойс (+13%), Нью-Гэмпшир (+19%) и Висконсин (+11%), указывает издание.