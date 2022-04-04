Нью-Дели, , 16:25 — REGNUM Российскую нефть Индия готова закупать в большем объёме, чем сейчас, заявил 4 апреля посол России в Нью-Дели Денис Алипов в эфире «России 24».

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Алипов «Индийцы в этом заинтересованы, индийцы большие прагматики».

Отметив, что нефть Индии нужна и что Россия предлагает её по выгодным ценам, российский дипломат выразил уверенность, что индийские власти такую возможность не упустят.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Что касается варианта расчётов в рублях, Алипов отметил, что между Россией и Индией уже действует «двусторонний механизм рублево-рупийных взаиморасчётов». Более того, планируется «расширять использование этого механизма».

Читайте ранее в этом сюжете: США заливают рынки нефтью из резервов