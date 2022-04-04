Вьентьян, 4 апреля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Планы отменить ограничения по въезду в Лаос для иностранных туристов рассматривают власти страны, пишет 4 апреля Laotian Times.

Луангпрабанг. Северный Лаос

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Снятие ограничений, которые были введены из-за пандемии два года назад, рассматривается премьер-министром страны Пханкхамом Випхаваном.

Предлагается или открыть въезд в страну для полностью привитых от коронавируса, но не на всю территорию, а только в так называемые зелёные зоны. Или открыть въёзд для всех вакцинированных на любую территорию.

На втором варианте снятия ограничений настаивает, как отмечает издание, лаосское министерство информации, культуры и туризма. Вибхавану предстоит решить, какой из вариантов предпочесть.