Нижний Новгород, , 16:05 — REGNUM Американская корпорация «Intel», один из крупнейших производителей компьютерных процессоров, чипов и программного обеспечения, не намерена приостанавливать работу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госинспекции труда.

Процессор Intel Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее ведомство вынесло региональному отделению «Intel» предостережение после заявлений руководства компании об уходе с российского рынка из-за ситуации, сложившейся вкруг Украины.

На предупреждение госинспекции в «Intel» отреагировали заявлением о том, что прекращать свою деятельность в Нижнем Новгороде или отправлять местных работников в отпуск без сохранения зарплаты американская компания не планирует.

Отметим, ранее стало известно о том, что рестораны сети быстрого питания американской франшизы KFC также намерены продолжать работать в Нижнем Новгороде, несмотря на информацию о временном закрытии в связи с ситуацией на Украине.

В то же время другая сеть заведений быстрого питания McDonald's приостановила свою работу в столице Приволжья с 15 марта по 14 июня 2022 года. При этом организация оплачивает вынужденный простой работников в размере 100% среднего заработка.