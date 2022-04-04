Москва, , 16:01 — REGNUM Правительство проработало ряд мер поддержки для производителей лекарств в России. Об этом 4 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

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«Мы поменяли правила государственных закупок, и теперь можно приобретать лекарства у единственного поставщика в течение двух лет», — заявил Мишустин.

По его словам, правительство также уточнило порядок лицензирования их производства и сейчас работает над полным упрощением процедуры регистрации.

«Мы также упрощаем правила ввоза импортных препаратов в Россию, разрешаем поставки лекарств в иностранной упаковке. Это позволит производителям вновь зарегистрированных препаратов, которые ранее у нас не использовались, быстрее выводить их на российский рынок», — указал он.

«Поставки усложнялись тем, что не было упаковки на русском языке» — уточнил премьер-министр.