Берлин, 4 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. При необходимости правоохранительные органы Германии примут меры в связи с проводимыми в стране акциями с демонстрацией российских флагов. Об этом заявил представитель МВД ФРГ Максимилиан Калль.

Пресс-служба администрации Оренбурга Автопробег

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По его словам, важно, чтобы ситуация на Украине «не внедрялась в наше общество — ни украинцами, ни русскими, ни немецкими русскими, которых много в Германии».

«Поэтому органы безопасности очень внимательно следя за ситуацией, и если будет возможность правовым способом вмешаться, то они вмешиваются», — подчеркнул представитель правоохранительного ведомства.

При этом Калль напомнил, что в Германии «действует свобода собраний, восьмая статья Основного закона не делает каких-либо различий между акциями».

«Ответственными за какие-либо меры, вплоть до запретов, являются земельные органы», — пояснил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в столице Германии состоялся массовый автопробег в поддержку России. По улицам Берлина с российскими флагами проехали несколько сотен автомобилистов. По данным СМИ, помимо триколоров, над автомобилями развевались флаги СССР и ВДВ. Многие участники дорожного движения приветствовали автоколонну гудками. Из машин звучали русские песни.