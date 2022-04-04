Москва, 4 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Ограничения на выезд российских граждан и на въезд иностранцев через сухопутный участок границы с Китаем отменяются в России. Об этом сообщили 4 апреля журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Отмечается, что соответствующее решение принял оперативный штаб. С 9 апреля перестанет действовать ограничение на выезд российских граждан, а также на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы России и КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на сухопутной границе России с другими странами были введены 30 марта 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. В марте 2022 года ограничения отменены для сухопутного пересечения границ с Казахстаном и Монголией.

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