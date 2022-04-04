Москва, 4 апреля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Падение уровня заболеваемости позволяет расширить направления, доступные российским авиакомпаниям. Об этом 4 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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«Уровень заболеваемости идёт на спад, а значит пора расширять направления, которые доступны нашим российским компаниям», — заявил Мишустин.

Сейчас они могут летать без ограничений в 15 стран, в том числе в ряд стран ЕАЭС, Катар и Мексику.

«Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства», — указал он.