Париж, 4 апреля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 102 266 носителей коронавируса против 110 174 неделей ранее, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с диагнозом COVID-19 госпитализированы 22 251 пациент. Среди них 1539 пациентов находятся в реанимации.

В общей сложности пандемия унесла жизни 142 506 человек во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен поддерживает союз с Россией в сфере безопасности.