Москва, 4 апреля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Фейк о Буче не последний, возможен фейк о химической атаке, предположил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Government.ru Вячеслав Никонов

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«Не случайно президент Байден уже не раз говорил, что у него есть все основания верить в то, что Россия осуществит химическую атаку на Украине. Можно предположить: очередные провокации уже готовятся, как это было в Сирии с «Белыми касками», — рассуждает Никонов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в городе под Киевом являются очередной провокацией, сообщили в Минобороны России.

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