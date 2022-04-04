Берлин, , 15:41 — REGNUM Германия рискует столкнуться с рецессией в случае полного отказа от импорта российской нефти и газа, заявил глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг.

Газпром в Германии antjeverena

«Если это произойдёт, существует высокая вероятность того, что экономика Германии и, вероятно, экономика Европы впадёт в рецессию с долгосрочными последствиями», цитирует его Der Spiegel.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ не стоит немедленно отказываться от поставок российских энергоресурсов даже на фоне обострения ситуации на Украине.

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