Берлин, 4 апреля 2022, 15:41 — REGNUM Германия рискует столкнуться с рецессией в случае полного отказа от импорта российской нефти и газа, заявил глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ не стоит немедленно отказываться от поставок российских энергоресурсов даже на фоне обострения ситуации на Украине.
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