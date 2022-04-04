Берлин, , 02:11 — REGNUM ФРГ не стоит немедленно отказываться от поставок российских энергоресурсов даже на фоне обострения ситуации на Украине. Об этом 3 апреля заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль в эфире телеканала ARD.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Немедленное эмбарго на поставки газа — это неправильный путь по многим причинам», — сказал он.

Также Клингбайль уточнил, что перед возможностью полного отказа от импорта российских энергетических ресурсов Германии нужно серьезно оценить все возможные последствия такого решения.

При этом сопредседатель СДПГ усомнился в том, что прекращение поставок российских нефти и газа поспособствует прекращению специальной военной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

«То, что делает сейчас (президент России Владимир) Путин, не основано на экономических соображениях», — заключил Клингбайль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что новый пакет санкционных мер Евросоюза в отношении России может затронуть финансовый сектор и сектор производства технологической продукции.

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