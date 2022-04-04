Луганск, 4 апреля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике, выпустив 10 мин калибра 120 мм, сообщает 4 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел… с направления населенного пункта Новотошковское по населенному пункту Донецкий с применением минометов 120 миллиметров (10 мин)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 апреля украинские боевики 4 апреля обстреляли Широкую Балку в Донецкой Народной Республике, в том числе противотанковыми управляемыми ракетами и гранатами из СПГ.

Читайте также: Украинские боевики обстреляли Широкую Балку из противотанкового оружия