Донецк, 4 апреля 2022, 14:44 — REGNUM Украинские боевики 4 апреля обстреляли Широкую Балку в Донецкой Народной Республике, в том числе противотанковыми управляемыми ракетами и гранатами из СПГ, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 апреля украинские боевики выпустили шесть снарядов калибра 122 мм по Петровскому району Донецка.
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