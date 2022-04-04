Донецк, , 14:44 — REGNUM Украинские боевики 4 апреля обстреляли Широкую Балку в Донецкой Народной Республике, в том числе противотанковыми управляемыми ракетами и гранатами из СПГ, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08:50 (совпадает с мск) — населенный пункт Новгородское – населенный пункт Широкая Балка: выпущены две ракеты ПТУР и пять гранат из СПГ, также применялось стрелковое оружие», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 апреля украинские боевики выпустили шесть снарядов калибра 122 мм по Петровскому району Донецка.

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