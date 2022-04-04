Вашингтон, 4 апреля 2022, 15:13 — REGNUM Соединенные Штаты будут добиваться приостановки деятельности России в Совете ООН по правам человека (СПЧ), заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Агентство напомнило, что страну можно отстранить от участия в Совете, если за это проголосуют две трети стран в Генассамблее.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее более десяти членов Сената США, состоящих в комитете по международным отношениям, призвали главу Белого дома Джо Байдена добиться исключения России из Совета по правам человека ООН.
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