Вашингтон, , 15:13 — REGNUM Соединенные Штаты будут добиваться приостановки деятельности России в Совете ООН по правам человека (СПЧ), заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это (участие России в СПЧ) неправильно, поэтому мы считаем, что Генассамблее ООН пора проголосовать за то, чтобы ее отстранили», — цитирует ее Reuters.

Агентство напомнило, что страну можно отстранить от участия в Совете, если за это проголосуют две трети стран в Генассамблее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более десяти членов Сената США, состоящих в комитете по международным отношениям, призвали главу Белого дома Джо Байдена добиться исключения России из Совета по правам человека ООН.

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