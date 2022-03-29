Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Более десяти членов Сената США, состоящих в комитете по международным отношениям, призвали главу Белого дома Джо Байдена добиться исключения России из Совета по правам человека ООН, сообщает 29 марта Reuters.

Сенат США Beforeitsnews.com

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Восемь демократов и четыре республиканца обратились к послу США в ООН Линде Томас-Гринфилд с просьбой внести резолюцию об исключении России из совета в связи с ситуацией на Украине.

Ранее Джо Байден попросил Конгресс выделить рекордный для мирного времени бюджет на национальную оборону в размере $813 млрд. Основанием для увеличения военных расходов в Белом доме назвали конфликт на Украине. Однако часть республиканцев и демократов оспорила запрос, назвав сумму немыслимой.