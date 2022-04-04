Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM В интересах обеспечения продовольственной безопасности Санкт-Петербурга государственное унитарное предприятие «Продовольственный фонд» получит в 2022 году субсидию в размере 198,4 млн рублей, такое решение приняли 4 апреля на рабочем совещании губернатора Санкт-Петербурга с членами правительства города.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

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Эти средства пойдут на возмещение затрат на доставку зерна из регионов на элеваторы Петербурга, на поддержание этих запасов и обслуживание, а также на страхование регионального продовольственного фонда.

«Деятельность фонда позволяет избежать монополизации рынка и не допустить существенного роста цен на муку и удорожания хлеба, — объяснил губернатор Александр Беглов. — Благодаря фонду сглаживаются последствия сложных экономических ситуаций. В период пандемии, как и сегодня, ситуация с обеспечением города хлебопродуктами у нас стабильная».

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На сегодня запасы зерна в СПб ГУП «Продовольственный фонд» составляют порядка 40 тысяч тонн. Отпускная цена муки у предприятия на 5% ниже, чем других мельничных предприятий города.

По словам Беглова, городской оперативный штаб держит на особом контроле наличие запасов продовольствия, товаров первой необходимости и лекарств. Мониторинг цен на эти товары ведется постоянно.

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