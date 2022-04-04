Нижний Новгород, 4 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 4 апреля с начала пандемии провели 5 662 586 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 162,0 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 6271 тест на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 4 апреля сократился и составил 16%. Коэффициент распространения инфекции также снизился и составил 0,00.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 359 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 392 307 человек на утро 4 апреля.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 37 жителей области, накануне в больницы попали 58 человек.

Читайте также: После COVID-19 в Нижегородской области выздоровели ещё 359 человек