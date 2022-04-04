Нижний Новгород, 4 апреля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 359 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 392 307 человек на утро 4 апреля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 37 жителей области, накануне в больницы попали 58 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 409 679 случаев заражения коронавирусом, из них 490 – за минувшие сутки. 11 374 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, пять летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались четверо жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 1 апреля в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2903 человека. За сутки были госпитализированы в ковидные стационары 116 жителей области.

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