Москва, 4 апреля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Фиксированный курс выкупа золота может позволить только страна добывающая золото, какой Россия и является, заявил корреспонденту ИА REGNUM сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский.

Золото самородок

«Центробанк РФ с 28 марта по 30 июня 2022 года возобновил покупки золота у банков. Россия фактически первая вернулась к золотому стандарту, которое было отменено президентом Ричардом Никсоном 15 августа 1971 год.

На тот момент золото стоило $35 за унцию. После этой новости мы провели обратные расчёты и увидели, что курс доллара к рублю через золото составляет 80-81руб, и видимо правительство РФ оставило торговую наценку банкам 3,5-4%.

Исходя из этого, получается сегодняшний курс. Также немаловажным то, что в отличие от Запада, внутри нашей страны зафиксированы цены на газ и бензин. Фиксированные цены на золото — это стабильность в финансах; фиксированные цены на энергоресурсы — это стабильность в квадрате.

Россия может стать или уже стала оазисом стабильности, это пока ещё не так заметно, но тенденция именно такая.

Чтобы понять в каком капкане находится Запад, хочется привести пример, который услышал на одной экскурсии: Весь прогресс старой Руси был вывезен на лошади.

За убийство лошади порой убивали человека. После этого примера можно лучше понять, что такое энергоресурсы в современном мире. Без них не будет современного мира.

Также хочется отметить, что тот шторм, который пережил рубль, стоит ожидать с евро и долларом, что также отразится ростом золота в долларах, возможно и в рублях.

Ценность золото в современном мире только увеличилась. Так что, когда золото дешевеет, его нужно больше покупать», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что разговоры о возобновлении четкой привязки денежных средств к золоту вполне имеют право на существование, поскольку это даёт немало плюсов.

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