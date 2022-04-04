Москва, , 07:36 — REGNUM Возобновление четкой привязки денежных средств к «золотому стандарту» вполне возможно, поскольку это даёт немало плюсов. Но пока сложно себе представить ситуацию, при которой мировое сообщество согласится на полную перестройку всех своих финансовых систем, об этом агентству «Прайм» заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Рост популярности необеспеченных валют в мире ещё несколько лет назад вдохновил «традиционных» финансистов и экономических экспертов начать всерьёз рассматривать идею возвращения мира к «золотому стандарту», — сказал Сигал.

Эксперт подчеркнул, что курс тройской унции золота за последние десять лет показывал привлекательную стабильность. Помимо этого, «золотой стандарт» открывает пути для быстрых девальваций и ревальваций валют.

Как сообщало ИА REGNUM, укреплению курса рубля по отношению к доллару и евро, которое наблюдалось в марте, способствовал ряд факторов, в числе которых — снижение объемов импорта, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.