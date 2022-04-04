Берлин, , 14:06 — REGNUM В министерстве иностранных дел Германии отказались пояснить появившуюся в прессе информацию о готовящейся высылке российских дипломатов из ФРГ. Как заявила 4 апреля представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе, сообщения МИД принял к сведению.

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«Сегодня не могу предоставить новую информацию», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что «все варианты обсуждаются».

Напомним, источники газеты Bild утверждают, что германские власти намерены выслать из страны «значительное число» российских дипломатов — до 100 человек. Причиной может стать предполагаемое сотрудничество со спецслужбами РФ. Федеральный канцлер Олаф Шольц пока поручил изучить вопрос. По данным издания, решение об этом будет принято на текущей неделе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что последние высылки из стран Запада российских дипломатов сделаны для того, чтобы посольства РФ были обескровлены.

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