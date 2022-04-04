Симферополь, 4 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поблагодарил правоохранителей, задержавших сторонника украинских неонацистов. Пост он опубликовал в телеграм-канале 4 апреля.

Council.gov.ru Сергей Валерьевич Аксёнов

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«Мы знаем, что нацистская мразь не оставляет надежд навредить крымчанам, но все эти попытки обречены на провал. Дырку им от бублика, а не Крым! Наш полуостров под надежной защитой», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля УФСБ по Республике Крым и Севастополю сообщило о задержании жителя Алушты — сторонника украинских неонацистов. При обысках у него нашли взрывное устройство, оружие, в смартфоне — переписку с участниками украинских нацбатальонов.