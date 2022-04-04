Стокгольм, 4 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. 4 апреля Агентство общественного здравоохранения Швеции рекомендовало сделать четвертую дозу вакцины от COVID-19 всем жителям страны старше 65 лет. Об этом сообщил телеканал SVT.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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Ранее рекомендация касалась только лиц, которым было 80 лет и больше.

Отмечается, что шведам в возрасте до 65 лет, страдающим иммунодефицитом, также рекомендуется принимать дополнительную дозу.

«Цель, как и прежде, заключается в том, чтобы предотвратить серьезное протекание болезни и смерть от COVID-19. Поскольку мы все еще наблюдаем значительное распространение инфекции как в Швеции, так и в других странах в сочетании с тем фактом, что в настоящее время защита от вакцинации в этой группе начинает снижаться, предлагать большему количеству возрастных групп повторно пройти ревакцинацию является совершенно оправданным», — говорится в пресс-релизе генерального директора Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Виселл.