Симферополь, 4 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал дать решительный отпор русофобам, и начать с очищения русского языка от англицизмов. Об этом он написал в соцсетях 4 апреля.

Kremlin.ru Глава Крыма Сергей Аксёнов

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Аксёнов подчеркнул, что на Западе сегодня идёт «беспрецедентное наступление на всё, что связано с Россией, русскими, русским языком, духовностью и культурой. Западный мир отбросил все приличия, все маски, под которыми он скрывал свою пещерную русофобию».

Ответить на это, считает Аксёнов, необходимо единством в мире всех русских людей и всех людей, любящих Россию.

«Как показывает опыт протестных движений в разных странах, даже меньшинство, действующее сплоченно, может успешно отстаивать свои права и оказывать огромное влияние на политику государства. Давайте вместе дадим массированный и решительный ответ русофобам. Мы можем и должны выстроить нашу коллективную оборону в общественном сознании, в мировом общественном мнении», — написал глава Крыма.

Аксёнов выразил уверенность, что русофобия должна стать убыточной во всех смыслах, везде и навсегда.

«Внутри страны нам необходимо полное очищение от чужих смыслов. Начать следует с очищения нашего языка, речи и образовательного процесса от англицизмов, которые зачастую используются абсолютно неоправданно, — вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий», — считает Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Западе на фоне многочисленных фактов русофобии, как на бытовом, так и на государственном уровне, всё чаще звучат слова поддержки в адрес России. Так, в Афинах состоялась многочисленная акция за Россию и против русофобии — машины с флагами России и символами Z и V проехали по улицам города под аплодисменты прохожих.