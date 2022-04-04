Москва, 4 апреля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В городе Буча Киевской области была устроена инсценировка. Об этом 4 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

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«Атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договорённостями. Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные представители», — заявил Лавров.

«Российские военнослужащие полностью вышли из этого города 30 марта. 31 марта мэр города торжественно говорил, что всё у него в порядке, а ещё два дня спустя мы увидели, как на улицах организована та самая постановка, которую пытаются использовать в антироссийских целях», — указал он.

Российская сторона затребовала срочного проведения Совета Безопасности ООН по этому вопросу, потому что усматривает в таких провокациях «прямую угрозу международной безопасности», пояснил министр.