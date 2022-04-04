Таллин, 4 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Европейский союз с учетом влияния российской операции на Украине должен оказывать всестороннюю помощь соседке Украины Молдавии. Об этом заявил депутат Европарламента от Эстонии, бывший глава МИД страны Урмас Паэт.

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По сообщению stolitsa.ee, он в качестве заместителя председателя комиссии Европарламента по иностранным делам находится в Молдавии, где встретился с президентом Майей Санду и премьер-министром Натальей Гаврилицей, министром обороны Молдавии Анатолием Носатым, членами парламентских комиссий.

«Молдавия на сегодня стала очень важным помощником Евросоюза, принимающим украинских беженцев от войны, — сказал Паэт. — ЕС оказывает стране поддержку в это тяжелое время, как на политическом, так и на экономическом уровне».

Паэт напомнил также, что Молдавия в полной мере зависит от поставок энергии из России: «ЕС должен помочь Молдавии и в увеличении ее энергетической безопасности, то есть в создании новых соединений, поскольку в противном случае у России останется серьезный рычаг для влияния на страну».

По мнению Паэта, ЕС должен также увеличить импортные квоты на сельхозпродукцию из Молдавии, обеспечив ей тем самым лучший доступ на рынок ЕС. Это также помогло бы уменьшить экономическую зависимость Молдавии от России.

По оценке Паэта, важно также, чтобы ЕС дал бы позитивный ответ на ходатайство Молдавии о получении статуса страны-кандидата в ЕС. «Только в этом случае могут начаться переговоры о присоединении страны к ЕС», — пояснил Паэт.